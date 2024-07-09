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Ракетний обстріл Києва: зросла кількість жертв та постраждалих, під завалами вилучили тіло дитини

09 липня 2024, 08:33

Ракетний обстріл Києва: зросла кількість жертв та постраждалих, під завалами вилучили тіло дитини

Кількість жертв і постраждалих зросла. Фото: ДСНС Кількість жертв і постраждалих зросла. Фото: ДСНС

У Києві зросла кількість постраждалих та загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів 8 липня. В одному з районів рятувальники виявили тіло дитини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«В результаті вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 людей, серед них 4 дитини, 117 — постраждали, 7 людей врятовано», — йдеться у повідомленні.



Цю інформацію підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У відомстві зазначили, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика.

Ліквідація наслідків ще триває на 3 локаціях, залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні «Охматдит» стратегічною крилатою ракетою Х-101. Потім відбувся повторний обстріл Києва російськими військами. Уламки ракети впали на пологовий будинок у Дніпровському районі столиці.

За даними на 23:00, під час атаки на Україну загинуло 40 людей, ще 160 поранено. Так, у Києві загинуло 28 людей, серед них троє дітей, ще 11 – у Кривому Розі. У Києві поранення отримали 96 осіб, серед них 7 дітей, 62 – на Дніпропетровщині та 2 – на Київщині. 9 липня оголошено у Кривому Розі днем жалоби.

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