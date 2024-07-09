На Донеччині за добу четверо людей загинули, десять поранені внаслідок обстрілу армії РФ

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 8 липня, вдарила по Донецькій області. Внаслідок атаки 4 людей загинули та 10 поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 8 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Покровську і 1 у Торецьку», — зазначив він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 10 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2072 особи, отримали поранення — 5338. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські окупанти просунулися у місті Красногорівка Донецької області.