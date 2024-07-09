Росіяни обстріляли три райони Донецької області: Філашкін розповів про наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Донецьку область минулої доби, 9 липня, атакували російські окупанти. Під удар потрапили три райони, зокрема, Покровський, Краматорський та Бахмутський. Внаслідок ударів є пошкодження та жертви. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, ситуація в регіоні така.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджені 2 адмінбудівлі в Успенівці, підприємство і адмінбудівля в Костянтинопільському, 3 будинки в Острівському. У Новоекономічному Гродівської громади поранені 3 людини, пошкоджені 20 об'єктів, у Миролюбівці пошкоджені 24 об'єкти. У Новогродівській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 10 будинків. У Покровську 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено підприємство.





Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади зруйнований будинок. У Краматорську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджені будинок і господарчу споруду. В Іллінівській ТГ пошкоджені 5 об'єктів у Клебан-Бику, 1 будинок у Водяному Другому.



Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 1 будинок пошкоджений; у Щербинівці 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджений. У Часовоярській ТГ 1 людина поранена, пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 господарчі будівлі і 1 промислова. У Сіверську зруйновані 2 будинки.



Раніше ми писали, що місто Мирноград Донецької області потрапило під обстріл уночі, 9 липня. Внаслідок атаки є пошкодження.