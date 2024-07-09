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Ракетний удар по «Охматдиту»: ідентифіковано російських військових, які причетні до обстрілу лікарні

09 липня 2024, 22:40

Ракетний удар по «Охматдиту»: ідентифіковано російських військових, які причетні до обстрілу лікарні

Наслідки ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. Фото: ДСНС України Наслідки ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. Фото: ДСНС України

OSINT-аналітикам вдалося встановити імена російських військових, які причетні до ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Про це у своєму розслідуванні повідомив OSINT-проєкт Molfar.

В будівлю «Охматдиту» було кілька влучань. Новий корпус онкологічного відділення був пошкоджений крилатою ракетою Х-101, яка перед ударом мала типову низхідну траєкторію і не мала видимих ​​пошкоджень, що нівелює тезу російської пропаганди про її попереднє ураження засобами ППО. Носіями саме таких ракет є бомбардувальники Ту-22М2, Ту-160 та Ту-95МС. Зокрема, Ту-95МС базуються на території російської авіабази «Енгельс-2» у Саратовській області.

У ході розслідування аналітики ідентифікували конкретні військові підрозділи та особовий склад, який брав участь у ракетному ударі по лікарні «Охматдит». Цю інформацію вони отримали «завдяки співпраці з конфіденційними джерелами в межах відповідних державних структур».

За атаками стоять такі військові підрозділи РФ:

  • 44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії – військова частина 83122;
  • 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії – військова частина 06987, що базується на аеродромі «Енгельс»;
  • 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк Авіаційної дивізії Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії – військова частина 33310, що базується на аеродромі «Шайківка».

Нижче наведено імена, посади та звання російських військових, відповідальних за удар по «Охматдиту».

Нагадаємо, що 8 липня Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. За даними ДСНС України, в результаті атаки там загинули двоє людей, ще 32 – отримали поранення, серед них вісім дітей.

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