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Головне за день: Кількість жертв у Києві зросла. РФ вирила тунель під Торецьком

09 липня 2024, 23:42

Головне за день: Кількість жертв у Києві зросла. РФ вирила тунель під Торецьком

Суспільство

 OSINT-аналітикам вдалося встановити імена російських військових, які причетні до ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві та інших містах України 8 липня.

Часів Яр Донецької області знаходиться під постійним обстрілом з боку російських військ. У місті залишаються 630 людей.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, на Покровському напрямку в Донецькій області війська РФ просунулися біля Лозоватського, Прогресу, Воздвиженки та Новоселівки Першої. Російським військам до важливої траси Покровськ-Костянтинівка залишилося близько 5,6 кілометрів.

Під Торецьком Донецької області російські військові викопали тунель для того, щоб зайти до тилу ЗСУ. Він завширшки 90 сантиметрів, довжина не розголошується. Натомість український військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише, що тунель на Торецькому напрямку, спрацювавши один раз, втратив своє значення.

Через масову атаку РФ по українським містам 8 липня 38 людей загинули , серед них четверо дітей, 190 осіб - отримали поранення.

Росармія атакувала Торецьк авіабомбою КАБ-250. Внаслідок обстрілу отримав травми, несумісні із життям, чоловік 62 років.

У селищі Новоекономічне Покровського району Донецької області через обстріл зруйновано храм Української Православної Церкви (УПЦ). Храму було 110 років, святиня залишалася цілою і за часів більшовицької влади, і за часів Другої світової війни.

У Краматорську поранено троє людей, включаючи шестирічну дитину. Сталося влучання у дев'ятиповерховий будинок, ще дві багатоповерхівки було пошкоджено.

Вночі окупанти атакували Миколаївську область. Під удар потрапило місцеве підприємство, двоє працівників отримали поранення.

Українські безпілотники вдарили по військовому полігону та аеродрому в Астраханській області РФ. У Міноборони РФ заявили про нібито знищення п'яти БПЛА. При цьому очевидці опублікували кадри з прольотами та ударами дронів. У виданні «Українська правда» з посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомили, що під час спільної операції безпілотники ГУР та СБУ атакували військовий аеродром «Ахтубінськ».

ЗСУ вдарили з HIMARS по Білгороду. Ракету нібито збила російська система ППО, але в головному корпусі Управління МВС у Білгородській області уламками пробило дах у двох місцях. Було пошкоджено чотири службові машини. Окрім цього, уламками побило ще 49 автомобілів, з них шість – особисті машини поліцейських. Також у двох приватних будинках вибило шибки та пробило покрівлю.

Білгородська, Ростовська, Воронезька і Волгоградська області РФ зазнали масованої атаки дронів. У Білгородській області загинули 4 особи. Ще 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено 160 квартир, 60 будинків та 140 автомобілів. Є перебої на лінії електропередач.

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