Донеччина: за добу через обстріл РФ 1 людина загинула, є постраждалі

Окупаційні війська РФ минулої доби, 9 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула в Торецьку, також відомо про 7 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 9 липня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Торецьку», — зазначив він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2073 особи, отримали поранення — 5345. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російська армія 10 липня вдарила по території України ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 14 з 20 дронів.