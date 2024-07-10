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У Краматорській МВА уточнили дані про постраждалих внаслідок російського удару 9 липня

10 липня 2024, 10:50

У Краматорській МВА уточнили дані про постраждалих внаслідок російського удару 9 липня

У Краматорській міській військовій адміністрації уточнили дані про кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки 9 червня. Фото: Дмитро Глушко/Новини Донбасу У Краматорській міській військовій адміністрації уточнили дані про кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки 9 червня. Фото: Дмитро Глушко/Новини Донбасу

У міській військовій адміністрації Краматорська уточнили дані про кількість постраждалих від російського ракетного удару вчора, 9 липня.

Зазначається, що в результаті ракетної атаки поранення отримали п'ятеро людей, серед них — дитина.

«Різного ступеня пошкодження отримали 10 багатоповерхівок та 2 навчальні заклади», — доповнили у МВА.

Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, приблизно о 14:00, війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області. Під обстріл потрапив житловий район міста.

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