Армія РФ активізувалася на Сіверському напрямку, найбільше атак — на Покровському: Генштаб

З початку доби на фронті сталося понад 90 бойових зіткнень. Зокрема, російські загарбники активізувалися на Сіверському напрямку, проте «гарячим» залишається Покровський напрямок. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Всього з початку доби сталося 92 бойові зіткнення», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на фронті така:



На Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого.



На Куп'янському напрямку росіяни намагалися тричі штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Усі ворожі атаки були відбиті.



На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу Макіївки, Греківки та Невського.



Російські окупанти активізувалися на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Верхньокам'янське, Виїмка та Роздолівка.



На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашої армії поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру.



На Торецькому напрямку відбулося 15 атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Сили оборони відбили 14 атак противника, ще одне бойове зіткнення триває.



На Покровському напрямі з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників з позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр`ївка.



Тривають два бої на Курахівському напрямку, поблизу Невельського та Красногорівки. Ще чотири ворожі атаки українські захисники відбили у районі Далекого, Костянтинівки та Парасковіївки.



На Времівському напрямі підрозділи наших військ відбили три штурми росіян неподалік Урожайного та Макарівки. Наразі триває бій у районі Водяного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти зазнали невдачі поблизу населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямі російські загарбники двічі атакували позиції наших військ. Одна атака була безуспішною, ще одна — продовжується.



На Наддніпрянському напрямку ЗСУ відбили дві російські атаки в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.



Раніше ми писали, що Сили оборони України повністю контролюють село Яснобродівка на Донеччині.