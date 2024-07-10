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У лікарні померла дитина, яка постраждала при атаці РФ на «Охматдит»

10 липня 2024, 19:05

У лікарні померла дитина, яка постраждала при атаці РФ на «Охматдит»

У лікарні Києва помер хлопчик, який на момент російського ракетного удару перебував у критичному стані. Дитина була у відділенні реанімації дитячої лікарні «Охматдит», повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

«На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які перебували у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після — його було транспортовано до однієї з лікарень Києва», — написав міністр у Facebook у середу.

У Києві вранці 10 липня завершено аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки 8 липня. Внаслідок удару загинули 34 людини. Серед них — 5 дітей — вони загинули під час обстрілу житлового будинку на вулиці Володимира Сальського.

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