У Підмосков'ї горить підприємство: раніше збили безпілотник, що летів у бік Москви

У Підмосков'ї виникла сильна пожежа на підприємстві. Фото: Baza

У підмосковних Химках горить цех із виробництва керамічних плит. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ймовірно, йдеться про підприємство «Термокераміка» — це науково-виробниче підприємство, де проектують високотемпературні установки, виробляють технічну кераміку та інше.

Специфіка виробництва дозволяє використовувати продукцію для військово-промислового комплексу Росії.

Площа пожежі у Химках становить 5000 квадратних метрів. Є загроза вибуху газових балонів, що знаходяться усередині будівлі.

«Наразі пожежу локалізовано. Постраждалих немає», – повідомляє видання Baza.

Раніше сьогодні вранці з'явилася інформація від мера Москви Сергія Собяніна, що у Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку безпілотника, який летів на Москву.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.

Про те, чи є зв'язок між атакою безпілотника та пожежею на підприємстві у підмосковних Химках, не повідомляється.



Зазначимо, що Хімки та Ступіно знаходяться на різних напрямках від Москви.



Нагадаємо, у підмосковному Фрязіно 24 червня спалахнула будівля науково-дослідного інституту Платан. НДІ займається у тому числі розробкою електронно-променевих приладів та напівпровідникових лазерів, а також рідкокристалічних екранів. Внаслідок пожежі загинули кілька людей.