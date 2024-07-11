РФ вночі атакувала Україну балістикою та дронами: Олещук розповів про роботу ППО

Вночі, 11 липня, російська армія атакувала територію України ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі російські БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«У ніч проти 11 липня 2024 року противник вдарив по Сумській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області, а також атакував 6-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з Приморсько-Ахтарська – РФ», — зазначив він.





За словами Олещука, ударні БПЛА збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.



До бойової роботи залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.



Раніше ми писали, що 10 липня о 15.20 рятувальники прибули на пожежу лісової підстилки у хвойному лісі Національного природного парку «Святі гори» за межами селища Олександрівка Донецької області.