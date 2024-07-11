Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Донецька область протягом дня, 11 липня, під ударом російських військ. Внаслідок атак троє людей загинули, серед них дитина, також 12 людей постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, російські окупанти обстріляли Мирноград, Новоселівку Першу, Райгородок, Сіверськ та Лиман.

«У Мирнограді росіяни вбили 15-річного підлітка, поранили трьох людей, зокрема 13-річну дівчину. Пошкоджено 18 будинків та адмінбудівлю», — зазначив він.



Філашкін уточнив, що в Новоселівці Першої Очеретинської громади внаслідок удару одна людина загинула, ще одна постраждала.

Крім того, ЗС РФ вдарили по селищу Райгородок Миколаївської громади. Відомо, що 5 людей травмовані, пошкоджені 10 будинків.

«Ще 1 людину росіяни вбили в Сіверську і поранили 1 в Лимані», — резюмував він.



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