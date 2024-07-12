Понад 1000 окупантів, 9 танків та 48 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

Сили оборони за минулу добу знищили 1030 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, ЗСУ ліквідували величезну кількість техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та артсистеми. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.07.24 орієнтовно склали:

особового складу – 556 650 (+1030) осіб ліквідовано;

танків – 8191 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 15 755 (+23) од.;

артилерійських систем – 15 158 (+48) од.;

РСЗВ - 1119 од.;

засоби ППО – 888 (+2) од.;

літаків – 361 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 035 (+26) од.;

крилатих ракет - 2397 (+5) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 20 409 (+84) од.;

спеціальної техніки – 2543 (+8) од.

Втрати армії РФ в Україні з початку повномасштабної війни становили 556 650 осіб.

Раніше ми писали, що ввечері 11 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами Х-101 і 19-ма ударними БпЛА «Shahed-131/136», а також безпілотниками невстановленого типу.