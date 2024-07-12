Обстріл Мирнограду та Костянтинівки: названо кількість жертв

Стали відомі подробиці обстрілів Мирнограда та Костянтинівки Донецької області вдень 12 липня. Щонайменше 4 особи загинули та 9 поранені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Другий день поспіль удару зазнає Мирноград. За попередньою інформацією, сьогодні у місті було два влучення: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. На цей час відомо про 2 загиблих та 6 поранених. Остаточна кількість жертв та пошкодженого майна ще невідома.

У Костянтинівці окупанти влучили по території підприємства, вбили 2 людей та 3 поранили.

Нагадаємо, що вранці 12 липня місто Миколаївка в Краматорському районі Донецької області зазнало загострення армії РФ.