РФ на цьому тижні застосувала понад 700 керованих авіабомб по Україні — Зеленський

Зеленський назвав кількість авіабомб, запущених РФ. Фото: ОП

Російська Федерація з 8 липня запускала по Україні авіабомби, ударні дрони-камікадзе та ракети. Президент України Володимир Зеленський розповів, що лише керованих авіаційних бомб було 700. Про це він написав у Telegram-каналі.



«Лише з початку цього тижня Росія застосувала проти України понад 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет», — зазначив він.



За словами глави держави, кожен партнер України може вплинути на цю ситуацію, зокрема надати захист у вигляді ППО.



І Україна вдячна всім нашим друзям, хто саме так робить. Разом здолаємо зло», — резюмував він.



Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони 14 липня збили дві ракети та чотири безпілотники.