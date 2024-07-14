Головне за день: Обстріл Мирнограду. Замах на Трампа

Суспільство



Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив , що вже цього місяця, з 20-х числах липня, покращиться ситуація з електропостачанням.



Станом на ранок 14 липня 131 населений пункт Донецької області залишається без електропостачання. Через російські обстріли минулої доби знеструмлено 1,1 тис. абонентів у 8 населених пунктах. Енергетики дали світло 4,2 тис. абонентам у 3 населених пунктах.



На колишнього президента США Дональда Трампа було скоєно замах. Це сталося під час мітингу у штазі Пенсільванія. Як тільки Трамп вийшов на сцену – пролунали звуки стрілянини. На обличчі екс-президент мав трохи крові, до нього одразу поспішила Секретна служба США, його евакуювали з місця інциденту. Внаслідок стрілянини було вбито одного з глядачів, також є постраждалий.



Бойові дії



За даними аналітиків українського проєкту DeepState, російські окупанти захопили селище Урожайне Волноваського району Донецької області. А також просунулися біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці.



З початку цього тижня Росія застосувала проти України понад 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет.



У Мирнограді росіяни влучили ракетою у адмінбудівлю та багатоповерхівку — вбили одну людину та ще шість поранили. За попередньою інформацією, ще 2 особи перебувають під завалами. У Лимані відомо про 3 поранених, пошкоджено щонайменше один будинок та кафе.



Російські війська 14 липня обстріляли Нікополь із артилерії. Внаслідок ударів двоє людей постраждали.



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.