«ДНР»: за день в окупації загинула одна людина, ще одну — поранено

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за день, 15 липня, на окупованій території одна людина загинула, ще один мирний житель постраждав внаслідок обстрілу.



Стверджується, що чоловік загинув у селі Микільському (під Волновахою). А в селі Веселому (під Ясинуватою) внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета поранено чоловіка.



Пошкоджено два житлові будинки в Петрівському та Куйбишевському районах Донецька, котельня та два приватні автомобілі в Микитівському районі Горлівки.