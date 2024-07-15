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«ДНР»: за день в окупації загинула одна людина та одну — поранено

15 липня 2024, 20:37

«ДНР»: за день в окупації загинула одна людина та одну — поранено

В угрупованні «ДНР» заявили, що за день, 15 липня, на окупованій території одна людина загинула, ще один мирний житель постраждав внаслідок обстрілу.

Стверджується, що чоловік загинув у селі Микільському (під Волновахою). А в селі Веселому (під Ясинуватою) внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета поранено чоловіка.

Пошкоджені два житлові будинки в Петрівському та Куйбишевському районах Донецька, котельня та два приватні автомобілі в Микитівському районі Горлівки. 

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