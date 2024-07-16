На Донеччині за добу постраждали 8 мешканців через обстріл окупантів

Російські війська минулої доби, 15 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що 8 мешканців постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 15 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 5 у Лимані, 2 у Часовому Яру, 1 в Іллінці», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2092 особи, отримали поранення — 5419. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі 16 липня пролунали сильні вибухи.