Авіаобстріл Мирнограда: під завалами зруйнованого будинку знайшли тіла подружньої пари

Під завалами знайшли тіла двох людей у Мирнограді. Фото: ДСНС

У Мирнограді під завалами житлового будинку рятувальники знайшли тіла подружньої пари, 67-річної жінки та 69-річного чоловіка. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, передає Суспільне Донбас.



За його словами, тіла пари виявили вранці 16 липня. Отже, внаслідок авіаобстрілу загинули троє людей, постраждали — 7.



«О 03:30 з-під завалів вилучено тіла загиблих жінки та чоловіки», — зазначив він.

Аварійно-рятувальні роботи щодо пошуку загиблих завершено.



Раніше ми писали, що 14 липня росіяни вдарили по Мирнограду двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Загинула 40-річна жінка, семеро жителів отримали поранення: 60 та 84-річні чоловіки та п'ять жінок віком 34, 40, 53,70, 82 роки.