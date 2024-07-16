На Луганщині окупанти відбирають житло переселенців і передають його росіянам, що приїжджають

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: особиста сторінка Лисогора у Телеграм

У так званій «ЛНР» окупанти відбирають житло евакуйованих людей і передають його росіянам. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, темпи так званої «націоналізації» житла збільшились.

«Ворог проводить на окупованих територіях конфіскацію житла, як вони називають її – «націоналізація». Взагалі незрозуміле явище, яке не має ґрунту в законодавстві, у тому числі й у російському. Вони вилучають житло та передають його тим, хто приїжджає – педагоги, медики, військові. Зрозуміло, що на окупованих територіях у військових окупантів зарплати втричі більші, ніж у людей, які десь працюють. Ми знаємо, що людям дуже важко, роботи майже немає. І зрозуміло, що ця тенденція для народів центру та півночі держави-окупанта», – зазначив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині окупаційна влада ухвалила «закон», за яким колаборанти отримають житло переселенців.