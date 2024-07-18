Крим атакували 33 БпЛА та десять безекіпажних катерів — Міноборони Росії

Протягом минулої ночі російська ППО знищила та перехопила 33 БпЛА над Кримом. Про це повідомило у Telegram Міноборони Росії.



«Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено десять безекіпажних катерів, які прямували до Кримського півострова», — йдеться у заяві оборонного відомства країни-агресора.



Зазначається, що також протиповітряна оборона РФ збила два безпілотники над Брянською областю.



Нагадаємо, 28 червня, військову частину та завод «Кремній Ел» атакували вночі в Брянській області Росії.