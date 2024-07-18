Російські війська обстріляли Донецьку область, поранено 19 людей

Під час обстрілу РФ Донецької області поранено 19 людей. Фото: Філашкін / Telegram

За 17 липня російські окупанти поранили 19 мешканців Донецької області. Про це в Telegram написав начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Найбільша кількість постраждалих через обстріл РФ виявилася у Покровську — 8 осіб. Троє мешканців постраждали у Новофедорівці, по двоє у Новожеланному та Михайлівці.



По одній людині російські загарбники поранили у Зеленому, Лимані, Желанному та Залізному.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2093 особи вбитими та 5445 – пораненими.



Нагадаємо, війська Росії з артилерії обстріляли місто Українськ в Донецькій області, пошкодивши двоповерхівку.