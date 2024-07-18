ЗСУ підтвердили відхід з Урожайного на Донеччині

У Збройних силах України визнали, що українські військові відійшли з селища Урожайне на Донеччині. Цю інформацію підтвердив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин, повідомляє «Суспільне».



За його словами, було ухвалено таке рішення через те, що російські окупанти повністю розбили селище.



«Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було прийняте рішення. Для збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону. Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами», — зазначив він.



Волошин заявив, що ЗС РФ для досягнення перемог щодня зазнає чималих втрат.



«Вони (російські військові – ред.) лише не одну сотню вбитими становлять, а результат — зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому», — розповів речник ОСУВ «Хортиця».



Наразі Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку.



Раніше військові аналітики писали, що російські окупанти захопили селище Урожайне Волноваського району Донецької області.