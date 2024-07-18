У Єкатеринбурзі горить військовий завод «Уралтрансмаш»

На військовому заводі «Уралтрансмаш» у російському Єкатеринбурзі вирує пожежа. Про це повідомляє видання ASTRA із посиланням на державні ЗМІ РФ.
«ДержСМІ стверджують, що пожежа нібито почалася «під час зварювальних робіт». Як і в інших подібних випадках, вони пишуть, що горить покрівля порожнього цеху, а не будівлі, що діє», — пише ASTRA.
Площа пожежі складає 420 кв. метрів.
«Уралтрансмаш» — єдине в Росії підприємство, де займаються виготовленням самохідних артилерійських установок.
Раніше повідомлялося, що в Курській області РФ в ніч на 16 липня спалахнув завод низьковольтної апаратури. Російські ЗМІ стверджували, що пожежа почалася внаслідок атаки безпілотників.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях