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У Єкатеринбурзі горить військовий завод «Уралтрансмаш»

18 липня 2024, 12:49

У Єкатеринбурзі горить військовий завод «Уралтрансмаш»

На військовому заводі в російському Єкатеринбурзі вирує пожежа. Фото: E1 News На військовому заводі в російському Єкатеринбурзі вирує пожежа. Фото: E1 News

На військовому заводі «Уралтрансмаш» у російському Єкатеринбурзі вирує пожежа. Про це повідомляє видання ASTRA із посиланням на державні ЗМІ РФ.

«ДержСМІ стверджують, що пожежа нібито почалася «під час зварювальних робіт». Як і в інших подібних випадках, вони пишуть, що горить покрівля порожнього цеху, а не будівлі, що діє», — пише ASTRA.

Площа пожежі складає 420 кв. метрів.

«Уралтрансмаш» — єдине в Росії підприємство, де займаються виготовленням самохідних артилерійських установок.

Раніше повідомлялося, що в Курській області РФ в ніч на 16 липня спалахнув завод низьковольтної апаратури. Російські ЗМІ стверджували, що пожежа почалася внаслідок атаки безпілотників.

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