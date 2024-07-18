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Новий водогін, що веде з Росії до Донецька, пошкоджено через можливу диверсію — ЗМІ

18 липня 2024, 20:42

Новий водогін, що веде з Росії до Донецька, пошкоджено через можливу диверсію — ЗМІ

Невідомий перекрив новий водовід, що веде з Ростова на окуповану територію. Частина території під контролем угруповання «ДНР» залишилася без води, пише Telegram-канал ASTRA.

 Напередодні співробітник «Військово-будівельної компанії» доповів про тиск на помповій станції в районі села Троїцьке у Ростовській області. З'ясувалося, що невідомий перекрив засувку на трубопроводі біля хутора Едуш — вона за 50 метрів від автотраси.

 Внаслідок цього стався розрив трубопроводу. Водопостачання на окуповану частину Донецької області водоводом «Дон-Донбас» зупинено.

 «Дон-Донбас» було збудовано минулого року для забезпечення водою окупованих міст на Донеччині.

 Напередодні місцеві ЗМІ повідомляли, що частина окупованої області залишилася без води «через проблеми з електропостачанням», які, своєю чергою, були спричинені аномальною спекою. 

 

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