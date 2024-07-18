Новий водогін, що веде з Росії до Донецька, пошкоджено через можливу диверсію — ЗМІ

Невідомий перекрив новий водовід, що веде з Ростова на окуповану територію. Частина території під контролем угруповання «ДНР» залишилася без води, пише Telegram-канал ASTRA.



Напередодні співробітник «Військово-будівельної компанії» доповів про тиск на помповій станції в районі села Троїцьке у Ростовській області. З'ясувалося, що невідомий перекрив засувку на трубопроводі біля хутора Едуш — вона за 50 метрів від автотраси.



Внаслідок цього стався розрив трубопроводу. Водопостачання на окуповану частину Донецької області водоводом «Дон-Донбас» зупинено.



«Дон-Донбас» було збудовано минулого року для забезпечення водою окупованих міст на Донеччині.



Напередодні місцеві ЗМІ повідомляли, що частина окупованої області залишилася без води «через проблеми з електропостачанням», які, своєю чергою, були спричинені аномальною спекою.