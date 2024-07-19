Армія РФ за добу обстріляла кілька міст, селищ та сіл Донеччини: п'ять людей загинули, ще сім – поранені

За 18 липня росіяни вбили п'ятьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Так, внаслідок обстрілів три людини загинули у селищі Гродівка, дві – у селі Плещіївка.
Ще сім людей в області за добу отримали поранення: три – у місті Мирноград, дві – у селищі Велика Новосілка, одна – у місті Залізне та одна – у селі Миколаївка.
Нагадаємо, що поліція показала наслідки російського авіаудару 17 липня по місту Покровськ Донецької області.
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