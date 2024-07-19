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Армія РФ за добу обстріляла кілька міст, селищ та сіл Донеччини: п'ять людей загинули, ще сім – поранені

19 липня 2024, 10:47

Армія РФ за добу обстріляла кілька міст, селищ та сіл Донеччини: п'ять людей загинули, ще сім – поранені

Наслідки російських обстрілів Донецької області 18 липня. Фото: Донецька ОВА Наслідки російських обстрілів Донецької області 18 липня. Фото: Донецька ОВА

За 18 липня росіяни вбили п'ятьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Так, внаслідок обстрілів три людини загинули у селищі Гродівка, дві – у селі Плещіївка.

Ще сім людей в області за добу отримали поранення: три – у місті Мирноград, дві – у селищі Велика Новосілка, одна – у місті Залізне та одна – у селі Миколаївка.

Нагадаємо, що поліція показала наслідки російського авіаудару 17 липня по місту Покровськ Донецької області.

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