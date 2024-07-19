Подача води до «ДНР» зупинилася: стався прорив на трубопроводі «Дон— Донбас»

На окуповану Донеччину припинено подачу води через прорив на трубопроводі «Дон — Донбас». Фото: Baza

Через прорив на трубопроводі «Дон-Донбас» припинилося подання води на окуповану територію Донецької області. Про це повідомило російське видання Baza.

За даними «Бази», прорив стався 17 липня близько 13 години у Ростовській області в районі хутора Едуш, неподалік місцевого цегельного заводу. Хтось перекрив засувку та відламав штурвал — через 10–15 хвилин після перекриття стався гідроудар, і трубу розірвало у найвразливішому місці.

Про прорив на насосній станції дізналися, коли системи спочатку показали різке підняття тиску, а потім падіння.

Як розповідають джерела «Бази», версій події поки що дві. Перша — диверсія, друга — засувку перекрила знаюча людина, яка, ймовірно, працювала на трубопроводі або будувала його. Можливо, це хтось із субпідрядників чи робітників вирішив так помститися за несплату.

Трубу вже лагодять, але скільки займе відновлення — поки що сказати складно. Трубопровід «Дон— Донбас» забезпечує водою окуповані території Донецької області та весь Донецьк.

Видання пише, що в місті є запас води, проте, чи вистачить його до відновлення трубопроводу, поки не зрозуміло.

Тим часом у кількох містах окупованої частини Донецької області спостерігаються проблеми з водою через перебої електроенергії.

Як повідомив «Мінбуд ДНР», припинено подачу води в Єнакієве та найближчі населені пункти, Торез, Шахтарськ, Сніжне, Кіровське, Жданівка.