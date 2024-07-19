Підрозділ БПЛА «Птахи Мадяра» перекинули до Донецької області

Командир підрозділу БПЛА «Птахи Мадяра» Роберт Бровді. Фото: особиста сторінка Бровді у Телеграм

Підрозділ безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» перекинули на Донеччину. Про це повідомив командир підрозділу Роберт Бровді, який записав відеозвернення біля стели на в'їзді до Донецької області.

За словами Бровді, його підрозділ вже там, де вони потрібні та де на них чекають.

«Хлопцям тепер стане легше», – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Раніше «Птахи Мадяра» упродовж 52 днів виконували бойові завдання у Харківській області.

Нагадаємо, що вночі 18 липня дрони СБУ атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав в окупованому Криму, внаслідок чого Уражено кілька об'єктів росіян.