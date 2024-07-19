У Львові стріляли в Ірину Фаріон: деталі

На Фаріон вчинили замах. Фото: svoboda.org.ua

У Львові ввечері 19 липня вчинили замах на Ірину Фаріон. У жінку стріляли, вона перебуває до лікарні. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.



За його словами, інцидент трапився на вулиці Масарика.



«Повідомляють, що підстрелили жінку. За інформацією, це мовознавець Ірина Фаріон. Жінка жива», — зазначив він.





Зінкевич уточнив, що Фаріон перебуває у тяжкому стані. «Стрілка бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», — заявив депутат.



Оновлено (20:20). В поліції підтвердили, що отримала поранення 60-річна громадська діячка. Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.



«У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця», — зазначили у відомстві.