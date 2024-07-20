У ніч на суботу російські війська вдарили по Покровську на Донеччині

Протягом 19 липня російська армія завдала 2696 ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Про це повідомили у поліції регіону.

Є влучення в 11 населених пунктах: містах Курахове, Лиман, Торецьк, селищах Гродівка, Райгородок, селах Малинівка, Маркове, Мирне, Михайлівка, Рай-Олександрівка, Ставки.

Пошкоджено 23 цивільні об'єкти — 15 житлових будинків, навчальний заклад, кафе, автотранспорт, критична інфраструктура.

Щонайменше п'ять авіабомб окупанти скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одного загиблого мирного мешканця та двох поранених.



По Гродівці окупанти вдарили двома керованими бомбами «КАБ-500» та «КАБ-250» — поранили мирного мешканця, пошкоджено житло та інфраструктуру.



Михайлівку РФ атакувала дроном — травмовано двох мирних жителів. Є поранений у Малинівці.



Райгородок війська Росії обстріляли з РСЗВ «Ураган» з касетним зарядом 9Н210, руйнування зазнали 11 приватних будинків, автомобілі.



Крім того, в ніч на 20 липня російські війська завдали ударів по місту Покровськ і селищу Перше Травня. Попередньо, жителі не постраждали, пошкоджено три будинки, адмінбудівлю та будівлю підприємства. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.