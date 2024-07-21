84 мешканця Донеччини евакуювалися до Волинської області: з них 29 дітей

Пройшла евакуація мешканців Донеччини. Фото: скрін з відео

21 липня відбулася евакуація місцевих жителів Донецької області до західного регіону України. Серед них — 29 дітей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«84 мешканці Донецької області евакуювали сьогодні до громад Волинської області. З них 29 дітей та 6 осіб з інвалідністю», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ухвалили рішення виїхати жителі Торецької, Мирноградської, Добропільської, Новогродівської, Дружківської, Покровської, Селидівської, Гродівської та Краматорської громад.



Як зазначається, всі евакуйовані були забезпечені водою та харчуванням.



Начальник ОВА нагадав, що людей вивозять спеціальним потягом, 1 раз на 8 днів, наступний рейс відбудеться 29 липня.



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