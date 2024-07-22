ППО РФ збило 75 дронів: у Туапсе загорівся нафтопереробний завод

Кілька гучних вибухів прогриміло над Туапсе. Фото: Telegram

Сьогодні вночі, 22 липня, засобами ППО РФ було перехоплено та знищено 75 БпЛА. Про це повідомило Міноборони Росії.



За даними оборонного відомства РФ, 47 БПЛА «перехоплені» над Ростовською, один над Білгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською областями та вісім над Краснодарським краєм, а також сімнадцять БПЛА над акваторіями Чорного та Азовського морів.



Декілька гучних вибухів пролунало над Туапсе. Попередньо у місті спрацювала система ППО, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ. Російський Telegram-канал SHOT пише, що місцеві жителі помітили вибухи в районі нафтобази.



За їхніми словами, звуки почали лунати приблизно о 3:30, всього було чути близько п'яти гучних хлопків. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БпЛА.



«Сьогодні з 03:17 до 04:20 у районі міста Туапсе система ППО вразила 8 БПЛА. Пошкоджень інфраструктури та житлових будинків не виявлено, постраждалих немає», - заявив глава Туапсинського району.



Пізніше оперштаб Краснодарського краю додав, що внаслідок падіння уламків БпЛА було пошкоджено інфраструктуру НПЗ у Туапсе. Фахівці ліквідують спалах на площі 50 кв. метрів.



Нагадаємо, БпЛА масово атакували Новоросійськ, Туапсе та Севастополь, де під ударами опинилися порт Чорноморського флоту РФ та НПЗ.