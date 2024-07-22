Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Обстріл РФ у Донецькій області: один загинув, п'ятеро поранені

22 липня 2024, 08:15

Обстріл РФ у Донецькій області: один загинув, п'ятеро поранені

Обстріл РФ у Донецькій області: один загинув, п'ятеро поранено. Фото: Філашкін / Telegram Обстріл РФ у Донецькій області: один загинув, п'ятеро поранено. Фото: Філашкін / Telegram

За 21 липня російські військові вбили одного мешканця Донецької області – у Неліпівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще 5 людей в області за добу дістали поранення», - заявив начальник обласної військової адміністрації.

За інформацією Донецької ОВА, поранення отримали двоє мешканців Північного, один Торецька, також було поранено одного мешканця Гродівки та одного цивільного у Костянтинівці.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2100 людей убитими та 5469 – пораненими.

Нагадаємо, російські окупанти понад 40 разів обстріляли Донецьку область раніше.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область Україна Неліпівка
Інше
атака зі сторони РФ обстріли на Донеччині Артилерійський обстріл РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:15
Головне за день: Байден вийшов із президентських перегонів. РФ окупувала село на Донеччині
14:55
У Донецьку зупинилася подача води з Дону: причина
13:09
В окупованому селі під Ясинуватою під час скидання вибухонебезпечного предмета загинула жінка
16:31
«ДНР»: Територію автопарку в Донецьку обстріляли двічі
12:30
В окупованому Донецьку обстріляли автобусний парк
23:20
Головне за день: Обстріл Миколаєва та Чугуєва. У Львові стріляли в Ірину Фаріон
22:36
Водовід Дон – Донбас прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
18:45
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
18:08
«ЛНР»: В окупованій Кремінній поранено голову місцевої «поліції»
17:51
«ДНР» похвалилася, як багато українського зерна вона вивезла до Росії через порт Маріуполя
14:07
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:32
Подача води в Донецьк зупинилася: стався прорив на трубопроводі Дон – Донбас
10:55
ЗСУ завдали ракетного удару по окупованому Луганську
09:52
Рано вранці російські війська обстріляли Чугуїв: є постраждалі та руйнування
07:26
Просування російських військ зафіксовано на чотирьох напрямках — DeepState
23:42
Головне за день: Морські дрони атакували російську базу у Криму. Покровськ під вогнем
20:42
Новий водогін, що веде з Росії до Донецька, пошкоджений через можливу диверсію — ЗМІ
19:20
В окупованій Горлівці від вибуху загинув пасажир автобуса, є поранені
17:55
Підрив авто на міні: в окупації загинули троє співробітників «Води Донбасу»
14:34
ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку
усі новини
09:37
Дрони вдарили по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ: там почалася пожежа
09:12
Російська армія просунулась у Залізному та Нью-Йорку в Донецькій області – DeepState
08:35
Армія РФ за добу втратила 1050 військових та 51 артсистему
08:15
Обстріл РФ у Донецькій області: один загинув, п'ятеро поранені
07:20
ППО РФ збило 75 дронів: у Туапсе загорівся нафтопереробний завод
23:15
Головне за день: Байден вийшов із президентських перегонів. РФ окупувала село на Донеччині
21:15
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США
18:08
У Києві обірвалася канатна дорога: у воду впав хлопець, триває пошукова операція
17:26
84 жителя Донеччини евакуювалися до Волинської області, серед них 29 дітей
16:50
«Постійні обстріли»: Чаус розповів, скільки людей залишаються у Часовому Яру
15:52
Рятувальники доставили жителям 3 населених пунктів Донеччини 130 тисяч літрів води
14:55
У Донецьку зупинилася подача води з Дону: причина
13:47
Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Сіверському напрямку
13:09
В окупованому селі під Ясинуватою під час скидання вибухонебезпечного предмета загинула жінка
12:20
На Донеччині без світла залишаються понад 130 населених пунктів
11:59
Російські окупанти атакували Костянтинівку з артилерії: є пошкодження
11:25
Війська РФ окупували село Прогрес на Донеччині — DeepState
10:45
Російські окупанти понад 40 разів обстріляли Донеччину: в ОВА показали наслідки
09:57
РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: ППО збила 35 цілей
09:19
На Донеччині за минулу добу через обстріл вісім жителів постраждали
усі новини
ВІДЕО
Безпілотники атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. Фото: місцеві телеграм-канали Дрони вдарили по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ: там почалася пожежа
22 липня, 09:37
Кілька гучних вибухів прогриміло над Туапсе. Фото: Telegram ППО РФ збило 75 дронів: у Туапсе загорівся нафтопереробний завод
22 липня, 07:20
ДПСУ ліквідували російських окупантів. Фото: скрин з відео Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Сіверському напрямку
21 липня, 13:47
Водовід Дон – Донбас прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації Водовід Дон – Донбас прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
19 липня, 22:36
Командир підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді. Фото: особиста сторінка Бровді у телеграмі Підрозділ «Птахи Мадяра» перекинули до Донецької області
19 липня, 14:23
Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі
18 липня, 22:00

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір