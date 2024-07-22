Обстріл РФ у Донецькій області: один загинув, п'ятеро поранені

Обстріл РФ у Донецькій області: один загинув, п'ятеро поранено. Фото: Філашкін / Telegram

За 21 липня російські військові вбили одного мешканця Донецької області – у Неліпівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 5 людей в області за добу дістали поранення», - заявив начальник обласної військової адміністрації.



За інформацією Донецької ОВА, поранення отримали двоє мешканців Північного, один Торецька, також було поранено одного мешканця Гродівки та одного цивільного у Костянтинівці.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2100 людей убитими та 5469 – пораненими.



Нагадаємо, російські окупанти понад 40 разів обстріляли Донецьку область раніше.