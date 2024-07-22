Супутник NASA зафіксував пожежу на аеродромі Приморсько-Ахтарськ у Росії

На військовому аеродромі Приморсько-Ахтарськ у Росії супутник НАСА зафіксував пожежу. Фото: Око Гора/Telegram

Пожежу на російському аеродромі Приморсько-Ахтарськ зафіксував супутник NASA. Про це повідомляє аналітичний ресурс «Око Гора».

Судячи з даних, горить щось на злітній смузі.

«Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні вранці заявляло про збиття БПЛА над Приморсько-Ахтарськом. Мабуть, не збили», — йдеться у повідомленні.

Ресурс зазначає, що на аеродромі базуються російські штурмовики Су-25/УБ/СМЗ. Також звідси запускаються БПЛА Shahed-136 на Україну.

Пожежа почалася о 02:26.

Аеродром знаходиться приблизно за 220 кілометрів від лінії бойових зіткнень.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 22 липня в Морозівську Ростовської області Росії поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом піднявся дим.