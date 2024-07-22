Усі лідери Демократичної партії США підтримали Камалу Харріс як кандидата у президенти

У США всі лідери Демократичної партії підтримали Камалу Харріс як кандидата в президенти. Фото: CNN

Усі 50 лідерів штатів Демократичної партії підтримали віце-президента США Камалу Харріс як кандидата в президенти від партії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

За даними інформаційного агентства, лідери штатів провели онлайн зустріч у неділю відразу після того, як Джо Байден оголосив, що не братиме участі у передвиборчих перегонах.

Зокрема, одне з джерел агентства стверджує, що Харріс отримала «повну підтримку» як кандидат від партії.

Остаточне рішення про офіційне висування буде ухвалено на з'їзді Демократичної партії, який заплановано на 19-22 серпня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що завершує свою передвиборчу кампанію та підтримує віце-президента Камалу Харріс балотуватися замість нього.