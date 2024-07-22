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В Україні працювала велика мережа наркодилерів — частину з них уже затримано

22 липня 2024, 17:22

В Україні працювала велика мережа наркодилерів — частину з них уже затримано

В Україні працювала велика мережа наркодилерів — частину з них уже затримано

На Донеччині поліцейські затримали кілька наркодилерів у рамках масштабної спецоперації. Загалом на території 9 регіонів України затримано 14 наркодилерів. Усі ув'язнені. Зловмисники розповсюджували наркотики та психотропи, використовуючи розгалужену мережу Telegram-каналів, повідомили правоохоронці.

 «За допомогою месенджерів наркодилери отримували замовлення та оптимізували процес доставлення «товару» покупцям через сервіси поштових відправлень та так звані закладки. Щомісячний прибуток від продажу наркотичних речовин становив понад 10 млн грн. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території дев'яти регіонів держави з незаконного обігу вилучено понад 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, таблетки MDMA, 200 LSD марок, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає понад 11 мільйонів гривень, а також готівка у різній валюті у сумі 2,8 млн грн, 8 автомобілів вартістю понад 170 тисяч доларів, зброя та патрони до неї», — повідомили правоохоронці.

 Незаконну діяльність наркодилерів припинили правоохоронці Харківської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської, Чернівецької, Миколаївської, Сумської областей та Києва.

Поліція здійснює заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, а також канали надходження наркотиків та прекурсорів.

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