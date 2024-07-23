Минулої доби три райони Донеччини знаходилися під російськими атаками: деталі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за минулу добу атакували три райони Донецької області, зокрема Покровський, Краматорський та Бахмутський. Відомо про десятки пошкоджених житлових будинків та будівель, крім того, є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ситуація в регіоні така:

Покровський район. У Курахівській громаді поранено людину у Сонцівці, пошкоджено будинок у Гірнику; обстріляні Курахове, Курахівка, Трудове і Костянтинопілське. У Гродівській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоквартирних.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, 2 будинки і декілька нежитлових приміщень; також у Торському 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено, у Зарічному — 1 зруйновано, у Ямполі — 2 пошкоджено. У Миколаївській ТГ пошкоджено будинок та інфраструктурний об’єкт у Малинівці. У Костянтинівці 4 людини поранено, пошкоджено 2 крамниці, кав’ярню, підприємство. В Іллінівській ТГ пошкоджено 2 об’єкти у Клебан-Бику.



Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об’єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що російські окупанти 23 липня атакували територію України за допомогою авіаційної ракети та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили майже всі БПЛА та керовану ракету.