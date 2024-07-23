Один із головних рупорів Кремля та Пушиліна у Донецьку: СБУ повідомила про підозру гендиректору «медіахолдингу ДНР»

Гендиректор «медіахолдингу ДНР» Микола Черкашин. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику так званого «медіахолдингу ДНР» Миколі Черкашину. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На цій посаді він змінив зрадника Романа Бесєдіна, який очолював окупаційний інформаційний ресурс до липня 2023 року та отримав заочну підозру від слідчих СБУ. З цього часу Черкашин управляє одним із ключових рупорів Кремля на тимчасово захопленій частині території Донбасу.

До складу «медіахолдингу» входить 24 онлайн- та друковані видання, 9 телеканалів та 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта публічно виправдовують агресивну війну проти України та воєнні злочини РФ.

Також підконтрольні Черкашину інформресурси активно розганяють фейки про оперативну ситуацію на передовій та прифронтовій території України. Для цього колаборант залучив десятки воєнкорів, яких відбирав серед місцевих прихильників кремлівського режиму.

Крім того, Черкашин залучає підлеглих пропагандистів для допомоги центральним телеканалам Росії для підготовки замовних сюжетів, зокрема зі східного фронту.

За даними слідства, раніше Черкашин працював у різних медійних проєктах регіону. Після захоплення Донецька він підтримав підконтрольних Кремлю бойовиків «ДНР». Згодом фігурант увійшов до кола довірених осіб голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, який потім особисто сприяв його призначенню «гендиректором» окупаційного «медіахолдингу».

Слідчі СБУ заочно повідомили Черкашину про підозру за ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або її окупаційною адміністрацією) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру окупаційним мерам Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову.