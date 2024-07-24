У Харкові під обстріл потрапив офіс FSD: організація займається гуманітарним розмінуванням в Україні

У Харкові під обстріл потрапив офіс громадської організації FSD із Швейцарії, яка займається гуманітарним розмінуванням в Україні. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.
Пошкоджено автомобілі, на яких співробітники FSD виїжджають забирати міни.
Раніше в інтерв'ю «Новинам Донбасу» операційний менеджер FSD Джон Алан Монтгомері розповів, як на Донеччині просувається робота з гуманітарного розмінування та нетехнічного обстеження території.
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