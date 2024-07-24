У Криму водні ресурси суттєво зменшуються: окупований півострів «засихає»

Супутниковий знімок Криму, що «засихає». Фото: DeepState

Водні ресурси окупованого Криму суттєво зменшуються, а «супутниковий портрет» півострова поступово «засихає». Про це повідомили аналітики DeepState із посиланням на супутникові знімки.

Одразу після окупації міста Нова Каховка Херсонської області росіяни підірвали дамбу, яка перекривала воду до Кримського каналу. Після цього 2022 року вони почали налагоджувати систему зрошень, але вже в червні 2023-го, побоюючись висадки українських військ, загарбники підірвали Каховську ГЕС.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має реалістичний план повернення Криму.