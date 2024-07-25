Британія допоможе Україні на її шляху до НАТО та надасть військову допомогу

Лондон продовжуватиме підтримувати Київ. Фото: соцмережі

Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вкотре висловив необхідність озброїти Україну, а також надати допомогу на її шляху до НАТО. Про це повідомляє видання Associated Press (AP).



Як зазначається, політик взяв участь у щотижневій сесії «Питань до прем'єр-міністра», яка відбулася у Палаті громад. Це була перша сесія з того часу, як Лейбористська партія Стармера здобула перемогу на виборах 4 липня.



Стармер підкреслив свою взаємну прихильність до підтримки України в її захисті від вторгнення Росії.

«Я повністю згоден з необхідністю озброїти Україну і поставити її на шлях до членства в НАТО», — сказав він.



Раніше ми писали, що США закликали всіх союзників НАТО надати Україні всі можливі системи ППО, якими вони можуть поділитися.