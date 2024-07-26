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Деталі вбивства Фаріон: у телефоні підозрюваного знайшли «Секретні інструкції ЦРУ та КДБ»

26 липня 2024, 14:28

Деталі вбивства Фаріон: у телефоні підозрюваного знайшли «Секретні інструкції ЦРУ та КДБ»

Що відомо про розслідування. Фото: скриншот Що відомо про розслідування. Фото: скриншот

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавця Ірини Фаріон, ним виявився 18-річний хлопець із Дніпра. У неї стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу, але сама зброя поки що не знайдена. Також у телефоні підозрюваного знайшли «Секретні інструкції ЦРУ та КДБ». Про це стало відомо з брифінгу, який відбувся у п'ятницю, 26 липня.

«На місці було знайдено кулю 9 на 18, спортивна гільза. Вона зараз на експертизі. Такі патрони закуповували у 2017-18 році у кількості 1 мільйон штук. Специфічна куля не бойова. Наразі мають встановити, де її було придбано. Можливо на чорному ринку. Можливо, було придбано раніше», — зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, напередодні вбивства мешканка Львова зробила фото підозрілого хлопця, який сидів біля 6 під'їзду будинку, де проживала Фаріон.

Як зазначається, хлопець прибув до Львова 9 липня, через систему інтернет-бронювання житла Booking винайняв квартиру, а потім ще дві. Після вокзалу відправився на «Нову пошту», там йому прийшла посилка з речами, зокрема, окуляри, накладна борода, панама, сумка та шорти.

У поліції вивчають його зв'язки на території України та за кордоном. Одна із версій — причетність спецслужб РФ.

На брифінгу розповіли, що вбивство сталося за «білим силікатним будинком». Камера не зафіксувала момент убивства, проте на камерах видно, як підозрюваний підходить до місця злочину за кілька секунд до скоєння вбивства.

На той момент Фаріон чекала на таксі, перебувала біля свого під'їзду в спокійному стані, не відчуваючи загрози. Вбивця підійшов до неї на відстані 1,5-2 м.

Підозрюваний виїхав зі Львова 21 липня, камери з вокзалу його зафіксували, наступного дня, 22 липня, він приїхав до Дніпра.

Правоохоронці затримали фігуранта в його квартирі в Дніпрі, він проживав з мамою.


У його телефоні знайшли «Секретні інструкції ЦРУ та КДБ щодо збирання фактів, конспірації та дезінформації», фото Фаріон, також в історії вебперегляду були пошуки фотографій та інформації про інших політиків.

Крім того, правоохоронці виявили в його гаджеті «прощальний лист», якщо «щось піде не за планом», але він його нікому не відправив.

Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Раніше ми розповідали, що у Львові ввечері 19 липня вчинили замах на Ірину Фаріон. У жінку стріляли. Пізно ввечері стало відомо, що екснардепка померла у лікарні.

Вранці 25 липня в мережі з'явилася інформація, що російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power) взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон.

Також Глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці про вбивство колишнього народного депутата Ірини Фаріон. Затриманий готувався щонайменше два місяці.

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