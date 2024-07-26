Окупанти обстріляли шахту в Українську: деталі

Росіяни атакували українців. Фото: Селидівська МВА.

Російські війська вдарили по Українську Селидівської громади Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено ЛЕП, а також будівля підприємства. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської МВА.



«Сьогодні, 26.07.2024, приблизно о 10:30 окупаційні війська РФ обстріляли з БПЛА-камікадзе літакового типу», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач та будівлі вугледобувного підприємства.



Інформація про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що вночі місто Костянтинівка Донецької області зазнало обстрілу російських військ.