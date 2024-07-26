В окупованому Маріуполі росіяни встановили пам'ятник вбивці місцевих жителів

Пам'ятник російському військовому, який вбивав жителів Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

У захопленому Маріуполі на одній із ділянок проспекту Миру, де загарбники роблять «Алею героїв», встановили погруддя російського військового Едуарда Дьяконова. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Дьяконов родом із російського міста Іркутськ, брав участь у захопленні Маріуполя та вбивстві мирних людей. Тут і загинув.

«Тепер загарбники намагаються зробити із вбивці «героя» і нав'язати це маріупольцям, які виживали під російськими обстрілами. У кожній родині є загиблі родичі, друзі та колеги. Одночасно окупанти намагаються максимально русифікувати окупований Маріуполь та знищити все, що нагадує про його приналежність до України. Вони вже демонтували пам'ятники жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали. Натомість окупанти встановлюють пам'ятні знаки вбивцям і вже проводять опитування щодо пам'ятників Леніну, Сталіну та Катерині II», – розповіли у мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що раніше у Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний».