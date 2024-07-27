Обстріл Мирнограда та Курахово: серед поранених є дитина

Мінімум 5 людей поранено внаслідок ударів по Покровському району Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



На Кураховому російські війська скинули ФАБ-500, внаслідок чого 4 людей поранено. Пошкоджено понад 10 будинків та інфраструктурний об'єкт, знищили адмінбудівлю.

Мирноград зазнав удару такою самою бомбою — поранено дитину. Пошкоджено близько трьох десятків приватних будинків, зруйновано адмінбудівлю.

Російська армія за добу завдала 2753 ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. Обстріляні 9 населених пунктів. Пошкоджені 38 цивільних об'єктів — 22 житлові будинки, підприємство, адмінбудівлі, магазин, автотранспорт, газопроводи.