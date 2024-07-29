На Донеччині загарбники обстріляли шахту: деталі

У Донецькій області на одній із шахт через обстріл росіян було пошкоджено обладнання, внаслідок чого зупинилася робота вентиляційної системи. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
«У Донецькій області на одній із шахт через обстріл було пошкоджено обладнання, внаслідок чого зупинилася робота вентиляційної системи», — йдеться у повідомленні
У відомстві уточнили, що на момент інциденту у шахті перебувало 65 працівників. Вентиляційне обладнання оперативно запущено в роботу.
Раніше ми писали, що російські окупанти 28 липня ввечері вдарили по Костянтинівській громаді Донецької області. Внаслідок цього було пошкоджено один приватний будинок.
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