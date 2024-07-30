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Через агресію РФ у Херсонській області 8 людей отримали поранення — Прокудін

30 липня 2024, 08:40

Через агресію РФ у Херсонській області 8 людей отримали поранення — Прокудін

Минулої доби під вогнем армії противника та авіаударами РФ опинилися 15 населених пунктів Херсонської області, де постраждали вісім людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Під удар росіян потрапили Антонівка, Комишани, Чорнобаївка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Велетенське, Ромашкове, Берислав, Львове, Тягинка, Новотягинка, Шляхове, Зміївка та місто Херсон», - уточнив Прокудін.

Начальник обласної військової адміністрації також зазначив, що російські військові атакували об'єкти критичної інфраструктури та припортової інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки.

«Пошкоджено газопроводи. Через російську агресію 8 людей дістали поранення», — додав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, 25 липня 2024 року, на територію України волонтерам вдалося повернути чотирьох дітей з окупованої Херсонської області.

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атака зі сторони РФ поранені люди Артилерійський обстріл цивільна інфраструктура

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