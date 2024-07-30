Офіцер ЗСУ повідомив про захід росіян до Торецька Донецької області. У ЦПД це спростовують

Наслідки російських ударів у місті Торецьк Донецької області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Офіцер ЗСУ із позивним «Алекс» повідомив сьогодні у телеграм-каналі «Офіцер+», що російські війська увійшли до міста Торецьк Донецької області та розпочали бої в межах самого міста.

«Напружено на Торецькому напрямку, бої вже перейшли безпосередньо в межі самого міста, а не в агломерації населених пунктів навколо Торецька», — написав «Алекс».

Український Центр протидії дезінформації спростував це повідомлення, вказавши, що станом на даний момент росіян у місті немає.

«Станом на 12:00 цього дня, інформація про захід росіян до Торецька не відповідає дійсності», — заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, вранці 29 липня росіяни вдарили по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще троє – поранені. Всім пораненим надали медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані.