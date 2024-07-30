Мешканцям прифронтових територій дозволять безоплатно заготовляти дрова на зиму

На прифронтових територіях України мешканці зможуть безоплатно заготовляти паливну деревину. Відповідне рішення ухвалив Уряд. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Мешканці територій, де ведуться/велися бойові дії, зможуть безоплатно заготовляти паливну деревину для побутових потреб. Йдеться про порубкові залишки, які залишаються після вирубки», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, заготівлю можна буде здійснювати за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним. Ця норма діятиме під час дії правового режиму воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування.
Раніше ми писали, що в уряді вирішили скасувати для українців, які належать до вразливих категорій, плату за газ. Вони зможуть безоплатно отримати це паливо для використання взимку.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях