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Мешканцям прифронтових територій дозволять безоплатно заготовляти дрова на зиму

30 липня 2024, 14:22

Мешканцям прифронтових територій дозволять безоплатно заготовляти дрова на зиму

На прифронтових територіях України мешканці зможуть безоплатно заготовляти паливну деревину. Відповідне рішення ухвалив Уряд. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Мешканці територій, де ведуться/велися бойові дії, зможуть безоплатно заготовляти паливну деревину для побутових потреб. Йдеться про порубкові залишки, які залишаються після вирубки», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заготівлю можна буде здійснювати за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним. Ця норма діятиме під час дії правового режиму воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування.

Раніше ми писали, що в уряді вирішили скасувати для українців, які належать до вразливих категорій, плату за газ. Вони зможуть безоплатно отримати це паливо для використання взимку.

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